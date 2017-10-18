Политолог: Кучма, в свое время, о таком «подарке» от оппозиции не мог и мечтать

Как передает replyua.net, известный украинский политолог, блогер Тарас Черновил в своем блоге пишет о том, что ему задают вопросы, почему он зря критикует Саакашвили, ведь он настолько неразумно поступает, что на самом деле это все только на пользу Порошенко.
По словам Тараса Черновила, вполне может так и быть. Кучма даже мечтать не мог, в свое время, чтобы к нему пришли лидеры оппозиции с призывом: «Кучма! Ну, снимай из нас всех неприкосновенность, а то иначе мы тебе Украину без Кучмы «устроим!». И большего деструктора в среде оппозиции не придумать, потому что, если проанализировать их требования к парламенту, то все они будут удовлетворены, лишь бы сами оппозиционеры не поскупились на голоса во время голосования в Раде.
«Если бы я был тем, кого называют «порохоботами», то, наверное, так и писал бы, подыгрывал бы то Саакашвили, то его оппонентам в той же оппозиции, но я, несмотря на свое уважение к Порошенко, имею свое собственное мнение. И мне просто за Украину и украинцев стыдно. Ну, нельзя же быть такими забитыми аборигенами. Вы уж извините, у меня свои собственные эмоции. И имею право на них», – подытожил политолог.