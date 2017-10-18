валюта
СпецтемаСМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Политолог: Кучма, в свое время, о таком «подарке» от оппозиции не мог и мечтать

Политолог: Кучма, в свое время, о таком «подарке» от оппозиции не мог и мечтать
Как передает replyua.net, известный украинский политолог, блогер Тарас Черновил в своем блоге пишет о том, что ему задают вопросы, почему он зря критикует Саакашвили, ведь он настолько неразумно поступает, что на самом деле это все только на пользу Порошенко.

По словам Тараса Черновила, вполне может так и быть. Кучма даже мечтать не мог, в свое время, чтобы к нему пришли лидеры оппозиции с призывом: «Кучма! Ну, снимай из нас всех неприкосновенность, а то иначе мы тебе Украину без Кучмы «устроим!». И большего деструктора в среде оппозиции не придумать, потому что, если проанализировать их требования к парламенту, то все они будут удовлетворены, лишь бы сами оппозиционеры не поскупились на голоса во время голосования в Раде.

«Если бы я был тем, кого называют «порохоботами», то, наверное, так и писал бы, подыгрывал бы то Саакашвили, то его оппонентам в той же оппозиции, но я, несмотря на свое уважение к Порошенко, имею свое собственное мнение. И мне просто за Украину и украинцев стыдно. Ну, нельзя же быть такими забитыми аборигенами. Вы уж извините, у меня свои собственные эмоции. И имею право на них», – подытожил политолог.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Нардеп: від того, що я побачила, у мене перехопило подих

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
17 окт 2017
8000

Журналист: только вдумайтесь, кто сегодня оказался под Радой, и с какими требованиями там стоит

Складывается ощущение, что под Верховной Радой стоят за отмену неприкосновенности здравого смысла. Ведь только вдуматься, кто там сегодня стоит с транспарантами – Пожарные Чернобыля, профсоюз

17 окт 2017
5199

Я вимагаю від Порошенка рішення про екстрадицію: Міша, пора додому – політолог

За словами політичного аналітика Тараса Чорновола, вже всі мали змогу переконатись у неадекватності учасників сьогоднішнього мітингу, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис,

17 окт 2017
4710

Блогер: дивіться неуки, зараз для вас росіянці та грузини зроблять революцію

Як наголошує блогер, який дописує у соціальній мережі під псевдонімом Джон Сміт, сьогоднішні мітинги яскраво показали, на що саме спрямовували зусилля їх організатори, - про це інформує видання

Последние новости

В Молдове могут объявить импичмент президенту Додону

Израиль намерен депортировать украинских нелегалов в течение семидневного срока

В НАПК сообщили о нарушениях в работе Омеляна

Роман Цимбалюк: начался новый этап российских репрессий

В парламенте Канады окончательно утвердили «акт Магнитского»

Украина стремительными темпами наращивает импорт из России

В РФ арестовали украинского гражданина, представляющего «Правый сектор»

Школы Одесской области начали отказываться от обязательного изучения русского языка

Нардеп: вчера оппозиция подменила понятие Майдана Антимайданом

Гриневич: «Венгрия распространяет лживую информацию»

Гордон: «США выдвинули Украине условие, и два знаменитых украинца готовятся идти в президенты»

Возле резиденции Порошенко усилили охрану и стянули технику

Советского актера госпитализировали в критическом состоянии

Кульбіда розповів, коли в Україні варто чекати на перший сніг

В одній зі шкіл Одеської області відмовилися від вивчення російської мови

Спецслужбы США заинтересовались еще одним человеком, связанным с Кремлем, из команды Трампа

На вулиці Іспанії вийшли сотні тисяч протестувальників після арештів опозиціонерів

Волонтер: новые революции в Украине делают маргиналы, что на руку власти

Бывшая советница Януковича анонсировала громкое возвращение Партии регионов

В Польшу будет курсировать еще один поезд по новому маршруту

 Новости за день