Политолог: Кучма, в свое время, о таком «подарке» от оппозиции не мог и мечтать



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По словам Тараса Черновила, вполне может так и быть. Кучма даже мечтать не мог, в свое время, чтобы к нему пришли лидеры оппозиции с призывом: «Кучма! Ну, снимай из нас всех неприкосновенность, а то иначе мы тебе Украину без Кучмы «устроим!». И большего деструктора в среде оппозиции не придумать, потому что, если проанализировать их требования к парламенту, то все они будут удовлетворены, лишь бы сами оппозиционеры не поскупились на голоса во время голосования в Раде.



«Если бы я был тем, кого называют «порохоботами», то, наверное, так и писал бы, подыгрывал бы то Саакашвили, то его оппонентам в той же оппозиции, но я, несмотря на свое уважение к Порошенко, имею свое собственное мнение. И мне просто за Украину и украинцев стыдно. Ну, нельзя же быть такими забитыми аборигенами. Вы уж извините, у меня свои собственные эмоции. И имею право на них», – подытожил политолог.

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Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали Как передает replyua.net , известный украинский политолог, блогер Тарас Черновил в своем блоге пишет о том, что ему задают вопросы, почему он зря критикует Саакашвили, ведь он настолько неразумно поступает, что на самом деле это все только на пользу Порошенко.По словам Тараса Черновила, вполне может так и быть. Кучма даже мечтать не мог, в свое время, чтобы к нему пришли лидеры оппозиции с призывом: «Кучма! Ну, снимай из нас всех неприкосновенность, а то иначе мы тебе Украину без Кучмы «устроим!». И большего деструктора в среде оппозиции не придумать, потому что, если проанализировать их требования к парламенту, то все они будут удовлетворены, лишь бы сами оппозиционеры не поскупились на голоса во время голосования в Раде.«Если бы я был тем, кого называют «порохоботами», то, наверное, так и писал бы, подыгрывал бы то Саакашвили, то его оппонентам в той же оппозиции, но я, несмотря на свое уважение к Порошенко, имею свое собственное мнение. И мне просто за Украину и украинцев стыдно. Ну, нельзя же быть такими забитыми аборигенами. Вы уж извините, у меня свои собственные эмоции. И имею право на них», – подытожил политолог.