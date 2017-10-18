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Цимбалюк: «Очередной Майдан – это круто. За ним последует установление границ между областями»

Цимбалюк: «Очередной Майдан – это круто. За ним последует установление границ между областями»
Критиковать власти нужно, но купить Майдан нельзя, и в стране, которая борется за выживание, нужно знать черту, за которую нельзя переступать. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет журналист Роман Цимбалюк.

«Когда по призыву депутатов Рады и грузин без гражданства, начинают штурмовать силовиков в глубоком тылу, то хочется сказать - уважаемые, посмотрите вокруг - Украину банально растерзают, если не будет Верховного главнокомандующего, независимо от его фамилии.
Очередной майдан - это круто», - пишет Цимбалюк. Однако, по его словам, радикальные действия приведут к необратимым последствиям – очередной волне падения уровня жизни, сворачиванию всего позитивного, что произошло за три года, и новый Майдан также может привести к распаду и дальнейшему установлению границ между областями.

«Поэтому всем новым и старым, но с пластикой, лицам украинской политики хочется сказать - ждите выборов 2019-го года. И да, я поддерживаю все требования под Радой, но что-то мне подсказывает, что цель заказчиков совсем в другом», - отметил журналист.
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