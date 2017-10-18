Блогер: на месте депутатов коалиции я бы за те законы не голосовал еще бы пару месяцев



Сетью «гуляет» новость о том, что «Ветераны



«Те, что круг-совета могут натягивать на себя любой камуфляж и взахлеб рассказывать, как они «в танке горели», но существует ряд отличий, по которым любой ветеран или волонтер распознает самозванца. А вот кровь двух реальных участников АТО у вас уже на руках – не отмоетесь», – написал Дмитрий Вовнянко.



По его словам, всего на Грушевского поставили около 30 палаток – и «митинг» разошелся. Следующий сбор назначен на четверг. Дмитрий Вовнянко отмечает, что на месте коалиции он бы за те законы не голосовал еще бы пару месяцев. Просто по приколу – интересно на сколько у них денег хватит, в палатки же сейчас набьется патриотов, а их кормить надо – а то какой же это протест?

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Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали Сетью «гуляет» новость о том, что «Ветераны АТО » палатку под Верховной Радой ставили более получаса. Как передает replyua.net , со ссылкой на украинского блогера и журналиста Дмитрия Вовнянко, один из реальных ветеранов АТО, с большим опытом боев на передке, который вчера был под парламентом среди полиции – он патрульный коп, эта новость сииильно рассмешила.«Те, что круг-совета могут натягивать на себя любой камуфляж и взахлеб рассказывать, как они «в танке горели», но существует ряд отличий, по которым любой ветеран или волонтер распознает самозванца. А вот кровь двух реальных участников АТО у вас уже на руках – не отмоетесь», – написал Дмитрий Вовнянко.По его словам, всего на Грушевского поставили около 30 палаток – и «митинг» разошелся. Следующий сбор назначен на четверг. Дмитрий Вовнянко отмечает, что на месте коалиции он бы за те законы не голосовал еще бы пару месяцев. Просто по приколу – интересно на сколько у них денег хватит, в палатки же сейчас набьется патриотов, а их кормить надо – а то какой же это протест?