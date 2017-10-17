Блогер: касові збори фільму українського виробництва перевершили всі сподівання

Блогер Пилип Іллєнко на персональній сторінці в соціальній мережі аналізує умови прокату фільмів, знятих в Україні та закордоном, та розповідає які рекорди побила стрічка українського виробництва, - про це інформує replyua.net.
Зокрема, Іллєнко зауважує, що українські кінотеатри прохолодно ставляться до вітчизняного кіно. Зазвичай вони обґрунтовують свою позицію приниження чи навіть свідомого ігнорування українських кіновиробників тим, що продукт не надто якісний і не збирає належну кількість глядачів. Проте найсвіжіша зі стрічок українського виробництва повністю зруйнувала ці стереотипи.
Як наголошує Іллєнко, стрічка «Сторожова застава» режисера Юрія Ковальова з самого початку була у дещо нерівних умовах: прокатники надали перевагу фільму «Баррі Сіл – король контрабанди», яка вийшла у той же період, розділивши кількість сеансів приблизно у пропорції 1 до 2. Але у кінотеатрах, які влаштували приблизно однакову кількість сеансів, українська стрічка випередила американську. Наприклад, у мережі «Київкінофільм» «Сторожова застава» перевершила «Баррі Сіла» на 105840 гривень касових зборів та на 1862 проданих квитка. Тим не менш, результати першого прокатного вікенду просто вражають: стрічку подивились 110 628 глядачів, які принесли 8 184 869 гривень касових зборів. Чудовий результат, - підсумовує блогер.