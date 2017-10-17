Блогер: все будет решено в конце 2018-го, а завершено в 2019-ом

Тиран и диктатор Иосиф Сталин в своем время стрелял «старых большевиков», которые «Ленина видели» не потому что боялся, что его скинут, он просто устранял деструктивные элементы в обществе, которому революция больше была не нужна. Дело в том, что большинство революционеров просто не способны на строительство чего-то. Они заточены только под разрушения. «Вечный революционер, дух, тело рвет к бою». Им просто скучно строить страну. Страну строят не пулеметчики, а – юристы, менеджеры. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Павло Правый.
По его словам, таковы большинство нынешних «революционеров» нижнего среднего звена. Их невозможно переделать – их можно либо уничтожить, либо посадить, или использовать, но здесь проблема: очень трудно отделить такого «профессионального революционера» от прохиндея, бездельника, который привык есть и пить, не работая, а лишь быть там, где больше платят.
«Ставлю на 2019 год. Все будет решено в конце 2018-го, а завершено в 2019 году. И только профессиональные историки вспомнят через 20 лет фамилии Парасюка, Кохановского, Савченко, Зимина, Гришина, Лещенка и даже Тимошенко...», – резюмировал блогер.