Романенко: сегодняшнего Саакашвили «породила» сама же власть

Возле Верховной Рады в потасовке пострадали обе стороны, включая полицейских. Представители власти рассказывают о «боевиках Саакашвили», но ведь это явление исключительно следствие действий власти. Сначала Саакашвили с нарушением закона дали гражданство. Потом с нарушением закона забрали, хотя было очевидно, что Саакашвили некуда деваться и он это не проглотит. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный блогер Юрий Романенко.
По его словам, потом, когда Саакашвили заявил о своих планах, власть везде кричала, что нарушитель закона будет задержан на границе, а далее то ли наказан, то ли депортирован, то ли и наказан, и депортирован. Вокруг этого создали много шуму, чтобы по факту не наказать, и не депортировать.
Юрий Романенко отмечает, что дальше власть сказала, что это было сделано, чтобы спасти мир в стране и погранслужба молодцы, не допустив насилия, которое могло произойти на границе вследствие того, что власть сначала затащила Саакашвили, а потом вытурила из страны. Дальше власть наблюдала как Саакашвили ездит по стране, угрожая ему судами. В итоге Саакашвили пришел под Верховную Раду с союзниками, а власть констатировала, «что боевики Саакашвили распоясались».