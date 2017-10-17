Организаторы акций протеста «запутались» в своих требованиях

Как передает replyua.net, Егор Фирсов, лидер партии «Альтернатива», один из организаторов протестов 17 октября, о снятии неприкосновенности и действиях Луценко против коррупционеров заявил, что каждый из депутатов сидит тихо, крепко держась за свой депутатский мандат, но даже, если Рада снимет неприкосновенность, как это было в случае с тем же Розенблатом, это еще ни к чему не привело, потому что та же Рада не проголосовала за притягивание его к ответственности.
Как пишет в своем блоге, комментируя заявление Фирсова политолог Алексей Голобуцкий, совершенно верно сказал экс-нардеп – круговая порука в парламенте и регламентные нормы надежно стоят на страже интересов коррупционеров, но тогда вообще теряют смысл лозунги под администрацией президента, потому что это компетенция Верховной Рады, а не президента. Порошенко законопроект подал, притом давно, но этот парламент должен проголосовать снятие неприкосновенности - не с администрации президента, не с Кабмина, даже не конкретно с фракции БПП, а 300 нардепов из всех фракций должны нажать на кнопку «за». Все понимают, что это нереально.
Алексей Голобуцкий отмечает, что, если президент учитывает реалии и в законопроекте пишет «с 2020 года», то есть, для Верховной Рады ІХ созыва: с преемников, а не с себя, депутаты вполне могут снять неприкосновенность, то действия организаторов протестов вообще противоречат логике, потому что непонятно у кого они чего требуют.