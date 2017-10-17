Блогер: Порошенко страшно везет, что на фоне оппонентов он просто «няшка»

Прежде чем претендовать на роль национального лидера нардепу-антикоррупционеру Сергею Лещенко нужно серьезно поговорить со своей женой Анастасией Топольской. Наш народ никогда не проголосует за подкаблучника – нехозяйственника, того, кто живет за счет женщин. Наш народ, несмотря на склонность к сочувствию обожает это альфасамцовское: «я покажу управления государством», «руки отрублю». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Марина Данилюк-Ярмолаева.
По ее словам, против Насти играют ее рассказы про эмпатию, когда речь шла о россиянах. Сергей же перечеркнул свои достижения расследователя и антикоррупционера, когда съел за счет российского олигарха Григоришина тарелку китайской лапши.
Марина Данилюк-Ярмолаева подчеркивает, митинг 17 октября – это звоночек для Порошенко, что можно расслабляться не потому что многие в стране его действительно любят и обожают. Порошенко можно расслабляться не потому, что требования оппозиционеров были размыты и не для всей страны, не потому, что людей было мало, не потому, что альтернативы нет и Путин нападет. Просто есть люди, которые обнуляют саму идею Майдана, политреформы, протеста. Лещенко и его половинка – одни из них.