Журналист: 0,034% населения одного только Киева пришло поддержать Саакашвили и компанию

Около 1000 человек под Верховной Радой – это результат пламенных призывов объединенной оппозиции Саакашвили, Гриценко, Гацко, Шабунина, Лещенко, Залищук, «Самопомочи», «Свободы», Найема, который лично стоял в метро и раздавал листовки. Это результат истерики на соцсетях, платной рекламы в интернете. И на выходе – тысяча людей под Верховной Радой. 0,034% населения одного только Киева. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко.
По его словам, оппозиционеры еще сами не понимают, как они обложались. «Когда я, штатный обозреватель журнала «Украинская неделя» написал колонку, в которой откровенно критиковал киевлян за инфантильность, бесхребетность и нежелание бороться за свое будущее. Это было во времена президентства Януковича после такого же митинга. Но там было больше 5000 человек. Тогда мне было очевидно, эти 5000 людей – это катастрофа», – написал блогер.
Он отмечает, что революционеры, наверное, эту одну тысячу человек подадут как нереальную победу – в это сомневаться не приходится. Собственно – потому и проигрывают, а точнее уже проиграли.