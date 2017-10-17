Блогер: вся поддержка Саакашвили – это 2 тысячи тушек

Саакашвили и компания собирал митингующих целый месяц, скупили рекламу в Facebook и на билбордах. Общее количество подписчиков Саакашвили с другими «оппозиционерами» - около 2 млн. Подписчики, понятное дело, накручены ботами, но факт 2 млн остается фактом. И вот на митинг под Верховной Радой 17 октября выходит 2 тысячи человек. Из двух тысяч стоят партийные тушки, которые едут, куда скажут. Еще немало навезли по 180 грн. И остальные – реальные зеваки, которые пришли поглазеть, явно безработные. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Мирослав Олешко.
Он отмечает, что вот пришло всего 2000 человек на многомиллионный Киев. «С двумя тысячами тушек что-либо требовать у власти – не выйдет, потому что это не голос народа Украины. Вся популярность Саакашвили в Киеве с его призывами – 2000 тушек», – написал блогер. По его мнению, у Саакашвили один выход: пролить кровь, и он пытался это сделать, но охранников Сакварелидзе повязали, не вышло, но будет пытаться еще. Если не Саакашвили, то спецслужбы ФСБ ему помогут. В России заинтересованы в этом и они поддержат Саакашвили.
Блогер отмечает, что для тех, кто еще питает доверие к Саакашвили важно опять просмотреть фото многотысячного Майдана и сегодняшние фото под парламентом, где собрались сторонники «грузинского реформатора».