Тимошенко обязательно сегодня своим шансом воспользуется, – блогер

Организаторы митингов под парламентом дают эффектную картинку для ТВ. Власть же, в свою очередь, «морозится» или повторяет страшилку о том, что «Путин нападет», нивелируя и сводя на нет реальные угрозы в этом плане. Например, на линии фронта, в проблемной стратегической Одессе или на «ватном» депрессивном юге Херсонщины. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Марина Данилюк-Ярмолаева.
По словам блогера, когда эмоции зашкаливают, людям не до глубоких анализов, не до понимания, что происходит под парламентом и, кто там стоит со своими флагами. К примеру, тот же Деревянко, который во времена Януковича «отмывал» миллионы на печати паспортов, или подружка Лещенко, которая заводила любовные отношения исключительно ради квартиры в центре – могут быть не лучше от Ирины Луценко. Это людям не понять, ведь об этом на ТВ не расскажут.
Марина Данилюк-Ярмолаева отмечает, что отдельно стоит отметить роль в сегодняшних митингах Тимошенко. Это бесплатный пиар для Юлии Владимировны. Она теперь может легко прогуливать сессионные недели, где рассматривают пенсионную реформу или реинтеграцию, ведь она борется за антикоррупционный суд, который должен расследовать «Роттердам +». Юлия Тимошенко – это самый первый претендент на пост президента, и она знает, что таким шансом, как сегодня не воспользоваться нельзя.