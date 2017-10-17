Блогер: «революционеры» вывели на улицу людей не против «преступной власти», а за Тимошенко и экс-регионалов

Все намерения «революционеров» от Гриценко до Лещенко и от Саакашвили до Шабунина разбиваются в простой вопрос: «А дальше, что?». Если даже представить на мгновение, что «оппозиционеры» скинули «преступный режим Порошенко», что будет потом? Как передает replyua.net, этим вопросом в своем блоге задается украинский журналист блогер Дмитрий Вовнянко. По его словам, лучше всего на этот вопрос уже ответил Мустафа Найем, мол - свергнем власть и народ выберет новую власть на выборах.
Вовнянко отмечает, что, если взять во внимание планы Найема, то все серьезные рейтинги называют трех фаворитов будущей избирательной гонки. Это БПП, «Батькивщина» и «Оппозиционный блок». Если представить, что БПП выборы не выиграет, кто тогда придет к власти? Ответ, или «Батькивщина», или «Оппоблок». На самом деле – разница не так уж велика, а, учитывая уже существующий прецедент союза Партии регионов и БЮТ - нет гарантий что теперь похожая ситуация не повторится.
«Понимают все это «революционеры»? Гриценко, Наливайченко – эти люди возглавляли силовые ведомства. Они – действующие политики. Лещенко, Гацко, Найем – они журналисты и общественные активисты с огромным стажем. Они не могут не понимать между кем и кем происходит выбор на самом деле», – написал блогер.