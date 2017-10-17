Олешко: ему не жалко крови грузин, крови украинцев тем более

Экс-губернатор Одесской области, лидер оппозиционного движения Михеил Саакашвили все провокации наперед возлагает на президента Петра Порошенко, на человека, которому дорог каждый солдат, который защищает страну, не предал ее и не сдал Путину. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Мирослав Олешко.
Он высказал уверенность, что ни Порошенко, ни Аваков, ни Грицак никогда не отдадут преступные приказы. Саакашвили сам осознанно признался в умышленном преступлении. Вот и выходит, что Саакашвили подготовил пролитие крови, причем любой ценой, ведь деньги Коломойского нужно отработать. От охранников Сакварелидзе «грузинский реформатор» отказался, своих маргиналов боевиков бросил, а они ведь многое расскажут на допросах.
Мирослав Олешко отмечает, что никогда преступник-политик не сознается в своей вине. Строит из себя Саакашвили борца за права народа, который готов пожертвовать собой ради простых людей, при этом, на родине его ждут правоохранительные органы, которые открыли 4 уголовных дела: убийства, избиение, коррупция, присвоение телекомпании, попытка заткнуть рот СМИ. Ему не жалко крови грузин, крови украинцев тем более.