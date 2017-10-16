Волонтер: главное, чтобы среди пластмассовых шпаг не затесалась одна настоящая, тогда трагикомедия не перерастет в трагедию

Как передает replyua.net, в преддверии 17 октября сеть переполнена рассуждениями по поводу того, что же на самом деле может произойти, кто стоит за, казалось бы, простыми и понятными требованиями «революционеров». Свои пять копеек в обсуждение вставил и украинский блогер и военный волонтер Мирослав Гай. По его мнению, ничего глобального завтра не произойдет, но возможны провокации.
Блогер отмечает, требования оппозиционеров вполне нормальные, но в этой связи возникает загадка – зачем, для их реализации протесты? Дать возможность властям принять эти требования? Антикоррупционные суды, ограничение неприкосновенности для всех депутатов, судей и президента, введение открытых списков. Маргинализировать эти требования?
«Все это театр, гигантский театр и финал определен, как в пьесе. Только зритель его еще не знает. Главное, чтобы отдельные актеры и зрители не сошли с ума, а среди пластмассовых шпаг не затесалась одна настоящая, тогда трагикомедия не перерастет в трагедию. А вот захотят ли актеры оставаться в своих амплуа и танцевать под дудкой режиссера?», – задается вопросом Мирослав Гай.