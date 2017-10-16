Блогер: у меня нет видения развития позитивного союза с такими людьми, как Саакашвили, Гриценко, Коломойский, Тимошенко

Как передает replyua.net, известная украинская блогер Екатерина Золотарева в своем блоге пишет о том, что даже, несмотря на то, что два из трех анонсируемых требований оппозиционеров ей полностью импонируют, а к третьему у нее есть вопросы исключительно с точки зрения оформления, она под Раду завтра не пойдет.
«Мне не очень понятны механизмы давления на депутатов, когда завтра с утра и вообще в первой половине дня их там не будет. Сегодня выходной, завтра с утра Согласительный совет. Мне также не вполне ясно, о чем они собираются завтра просить, если законопроекты по двум требованиям и так уже включены в повестку дня этой сессии и ждут рассмотрения в ближайшее время», – написала блогер.
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По ее словам, самое главное – это, бесспорно, очень сомнительный состав ситуативных союзников. Екатерина Золотарева отмечает, что нет у нее видения развития позитивного союза с такими людьми, как Саакашвили и прочие Гриценко, Коломойский, Тимошенко. По мнению Золотаревой, кажется совершенно очевидным, что единственной реальной целью в так называемых оппозиционеров является дестабилизация ситуации в стране. Им нужен глобальный хаос.