Саакашвили пора уже выйти с фейсбука и посмотреть на реальную свою поддержку, – блогер

Саакашвили и компанию ждут серьезные неприятности, но в виде силовиков, выстроенных в три ряда, а в том, что фейсбук-поддержка и реальная поддержка – это две разные вещи. Саакашвили будет нервничать сильно – ведь надо отчитываться кому-то – за потраченный солидный бюджет. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет военный волонтер, советник президента Украины Юрий Бирюков.
По его словам, нервничать оппозиционеры будут по вполне понятной причине: живя в соцсетях, они реально думают про какую-то мега-супер-всенародную поддержку, а ее, за рамками соцсетей, вовсе нет. Есть поддержка лозунгов, под которыми они идут к Верховной Раде, но нет поддержки всех этих политиков. В этом беда и в этом опасность. В какой-то момент они начнут так сильно нервничать, что могут пойти на крайнюю радикализацию и прольется кровь. Мы это уже проходили в августе 2015 года.
«Пролития крови боюсь, а все остальное – не стоит и выеденного яйца. Если кто забыл, то 1 декабря 2013 года в Киеве собралось много-много сотен тысяч людей, собрались со всей страны за два дня. Без навязчивой рекламы, анонсов и раздачи флаеров», – написал Бирюков.