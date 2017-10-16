Роман Цимбалюк: в Украине произошло событие, которое кардинально меняет расклад в нашем противостоянии с РФ

Как передает replyua.net, известный украинский блогер собкор информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк в своем блоге пишет о том, что его неоднократно обвиняли в том, что он якобы «порохобот». Роман Цимбалюк пишет, что он и сам этого никогда не скрывал и на это у него есть ряд причин: он живет в России, где российские органы дезинформации тратят много сил, чтобы «мочить» Порошенко и руководство Украины в целом. Цель у них проста – оправдать российские преступления на Донбассе и в Крыму, поэтому, находясь в таком информационном окружении, это нормальная и здоровая реакция.
«Критиковать власть Украины я, как гражданин этой страны могу, но это не значит, что это могут делать инородцы из-за поребрика. Так вот сейчас произошло событие, которое кардинально меняет расклад в нашем противостоянии с РФ. Помните, чем манил российский зомбоящик – российскими пенсиями, иллюзией благосостояния, и конечно, голым торсом Путина. Сейчас же остался только торс. После пенсионной реформы в Украине стало ясно, кто мать, а кто оккупант», – написал Цимбалюк. Он отмечает, пенсии подняли всем, особенно шахтерам, и об этом не расскажут по российскому телевидению. Если бы в Украине был «внутриукраинский» конфликт, то только пенсионная реформа продемонстрировала, где лучше. К сожалению, российских оккупантов это не изгонит и сотни тысяч людей будут вынуждены продолжать пересекать линию разграничения за своими выплатами.
Роман Цимбалюк подчеркивает, сколько бы агитпроп РФ не говорил про блокаду, но пенсионеры лично получают свои честно заработанные деньги в свободной Украине, а на освобождённых территориях на карточку. Ясное дело, что есть разные категории пенсионеров, но получается очень интересная штука: в Украине эти пенсии стали или больше или соизмеримы выплатам в РФ. При том, что в Украине все или почти все на порядок дешевле, а значит суммарная покупательная способность больше.