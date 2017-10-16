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Блогер: люди, которые набрали на выборах чуток больше Дарта Вейдера и передвижного шапито, завтра собираются делать революцию

Блогер: люди, которые набрали на выборах чуток больше Дарта Вейдера и передвижного шапито, завтра собираются делать революцию
Майданов в Украине было очень много, а выстрелили только три. Первый, когда Аваков с Кернесом кричали Ющенко и три ведущие партии в Верховной Раде объединились вокруг единого кандидата со всеми своими ресурсами. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Кирилл Данильченко.

По его словам, второй случай, когда так же три самые мощные партии в Раде поняли, что скоро все заедут в Качановку и поедут в Израиль подумать о жизни, если «семья Януковича» продолжит централизацию. Ну, и классическая сетевая схема – Революция на граните. Студенческие группы, из которых полтора десятка политиков первого эшелона вышло, в условиях тоталитарного государства объединения, по типу «Солидарности» в Польше и профсоюзов в Европе в середине прошлого века.

Данильченко уверен, завтра мы все с вами увидим, чем отличаются поддержка половины Украины, которая ненавидит оппонента так, что есть не может и сетевые студенческие структуры от проектов к выборам, людей, которые набрали чуток больше Дарта Вейдера и передвижного шапито. Это шапито рассказывает своим спонсорам про революции роз и арабскую весну в Фейсбуке, так что само начинает в это верить и хочет обмануть эволюцию и этап низового построения партийной организации. «Как сказал бы мой дед – наглядный пример, почему нельзя сходить в туалет и не надуться», – резюмировал блогер.
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