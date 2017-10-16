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Блогер: вони тримають людей за лохів, вдумайтесь, чого вимагають революціонери

Блогер: вони тримають людей за лохів, вдумайтесь, чого вимагають революціонери
Вже зовсім скоро полум'яні борці з олігархічним режимом Порошенко вимагатимуть виконання трьох вимог. Перша з яких – це проведення виборчої реформи. Законопроект 1068-2, поданий ще в 2014 році. Ініціатори – чотири депутати від БПП і один від «Народного фронту». Судячи з того, що цей законопроект включили в порядок денний, його і так збиралися розглядати на цій сесії і без криків, і вересків. Як передає replyua.net, про у своєму блозі пише відомий український блогер Пилип Духлій.

За його словами, друга вимога опозиціонерів – створення антикорупційного суду. Законопроект 6011 знятий з розгляду за рекомендацією Венеціанської комісії. Третя вимога, яка вже заїжджена всіма політиками – зняття недоторканності. Законопроект 1776, внесений Петром Порошенком в 2015 році включений в порядок денний цієї сесії.

«Клянучи злочинну владу і олігарха Порошенка, революціонери вимагають прийняти закони авторства БПП і Порошенко, які ті і так збиралися приймати, а потім скажуть, що це їхня заслуга. І в догінку – закон, рекомендований до зняття Венеціанською комісією. Вони людей тримають за лохів», – резюмував блогер.
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