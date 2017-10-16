Блогер: в Черногории тоже дата 16.10.16 ни о чем плохом не предвещала

Пока еще рано говорить о том, какая связь между 16.10.16 и 17.10.17. Магия этих цифр станет понятна нам только завтра, но очень хочется верить, что все обойдется без крови. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Павло Правый.
Он предполагает, что завтра чекисты устроят кровавую провокацию, чтобы их приспешники среди украинских политиканов и вооруженных «ихтамнетов» попытались «поднять народ». «Фантастика? В Черногории также так думали пока не было раскрыто попытку государственного переворота во главе с двумя фээсбэшниками Шимшаковым и Поповым», – написал Павло Правый. По его словам, тогда по плану должен был состояться митинг оппозиции, который бы расстреляли навербованные ФСБ сербские националисты под видом черногорской полиции, а затем пошла бы атака на здание правительства.
Блогер отмечает, что тогда было запланировано переворот в Черногории на 16 октября 2016. У нас запланировано на 17.10.17. «Интересно, заметили аналитики СБУ это «совпадение»? Лично у меня душа не на месте», – резюмировал Павло Правый.