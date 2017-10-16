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Эксперт: Задача МВФ – поддержка стран-неудачников, а страны-удачники сами справятся

Эксперт: Задача МВФ – поддержка стран-неудачников, а страны-удачники сами справятся
Финансовый эксперт Сергей Фурса на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал новость об отказе властей соседней Польши брать кредиты у Международного валютного фонда, передает replyua.net. По словам Фурсы, почему-то мало кто говорит, что Польша, проведя в девяностых годах реформы, уже не пользовалась кредитами фонда.

«Программа, от которой якобы отказалась Варшава, – это программа 2009 года, когда МВФ, с целью успокоить рынки, пообещал дать деньги всем, кому они будут нужны, включая и Польшу. С того времени поляки ни цента не взяли. Кроме того, Польша чувствовала себя так хорошо, что ее экономика росла даже в 2008–2009 годах. В связи с этим, нет ничего странного в том, что Польша отказалась от кредита МВФ», - отметил Фурса.

С его слов, задача МВФ – оказание поддержки странам – неудачникам, в то время, как страны-отличники сами могут справиться, если выполнят домашнее задание. «Свое задание Польша выполнила еще в 90-е. «А Украину, как двоечника, каждый раз оставляют на второй год. Одни и те же требования переходят из одной программы МВФ в другую, из 1998 года в 2017-й», - написал финансист.
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