Гордон: «Украина должна жестко реагировать на заявления вроде того, что прозвучало от Земана»

Украинские власти должны жестко реагировать на заявления, которые касаются независимости и территориальной целостности, в частности на заявление Милоша Земана, президента Чехии, предложившего «продать» Крым. Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал 112 Украина, об этом заявил Дмитрий Гордон, украинский журналист.
«Территориальная целостность, суверенитет, язык и независимость – это святые вещи. Любой, кто начинает посягать на эти четыре вещи, образующие государство, – наш враг. И не имеет значения, где он живет. Поэтому Украина должна жестко и недвусмысленно реагировать на любые заявления, которые касаются советов, как продать наши территории. Пусть идут и продают свои», - заявил журналист. Он также прокомментировал заявление Земана, отметив, что чешскому президенту в ответ надо предложить, чтобы он продал Прагу, поскольку там живет много россиян, которые купили в этой стране недвижимость.
«У нас с вами одна страна – Украина. Она нам дороже всего, в том числе отношений с венграми или чехами. Я уважаю эти народы, я уважаю Европейский союз, но до тех пор, пока они не начинают посягать на территориальную целостность Украины», - подчеркнул Гордон.