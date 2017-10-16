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Эксперт: «Новое заявление Захарченко не несет угрозы»

Эксперт: «Новое заявление Захарченко не несет угрозы»
Дмитрий Тымчук, руководитель группы «Информационное сопротивление», высказал мнение, что заявление Александра Захарченко о том, что для возвращения Донбасса придется убить полтора миллиона пророссийски настроенных граждан, не несет никакой угрозы, сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф.

«Захарченко остается в своем репертуаре. И я не думаю, что все его высказывания о том, что "мы дойдем до Ла-Манша, что мы завтра захватим Киев, потом захватим Харьков", чего-то стоят. Я не думаю, что эти заявления Захарченко с кем-то согласовываются. Да и его уровень интеллектуального развития оставляет желать лучшего», - отметил Тымчук. По его словам, глава «ДНР» так эмоционально отреагировал на принятый в Украине закон о реинтеграции Донбасса. Тымчук считает, что в «ЛДНР» и в Кремле уже успели внимательно изучить оба законопроекта, а заявление Захарченко является лишь бурным воображением.

«Когда говорится о том, что полтора миллиона людей будут сражаться до последней капли крови против украинской хунты в случае военного решения проблемы Донбасса, я лично в это абсолютно не верю. Тут нужно понимать, что и весной 2014 года жители Донбасса не так сильно рвались воевать с проклятой киевской хунтой», - добавил эксперт.
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