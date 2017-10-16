Дипломат: «Благодаря Украине Запад запустил определенные процессы»

Ханс Бликс, бывший глава МАГАТЭ и шведский дипломат, заявил о том, что Украина смогла запустить большое количество ответных реакций в Европе и Соединенных Штатах, передает replyua.net со ссылкой на Газета.ру.
«Мне кажется, Крым стал очевидным примером нарушением устава ООН. Но с другой стороны, я не думаю, что кто-либо надеется на то, что ситуация повернется вспять. Такое положение, скорее всего, никогда не будет признано», - считает Бликс. Однако, по его словам, западные государства сейчас готовы к конструктивному диалогу с РФ, и нормандский, а также минский процессы, несмотря ни на что, все-таки движутся вперед.
«Теперь все чаще звучат голоса, что нет, у нас все же должен вестись диалог, мы должны разговаривать. В случае с США это все находится на еще более низком уровне, но, в целом, и здесь постепенно все возвращается», - отмечает шведский дипломат.