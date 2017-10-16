Блогер: завтра революции не будет

Как передает replyua.net, благодаря украинским СМИ, которым нет равных в нагнетании истерики, складывается впечатление, что именно на завтра назначена революция. Как пишет украинский блогер Сергей Марченко в своем блоге, на самом деле всем можно успокоиться – революции не будет.
По словам Сергея Марченко, чтобы окончательно убедиться в том, что революции не будет, нужно почитать требования революционеров. Их всего три. Отмена депутатской неприкосновенности, новый закон о выборах, создание антикоррупционного суда. Эти требования можно сравнить с такими требованиями: Мир народам, землю – крестьянам, заводы – рабочим.
«Ощущаете разницу? Из требований манифестантов ни одно не дает народу понятной и очевидной ценности. Ну, отменят депутатскую неприкосновенность и что? Денег у людей прибавится? Пенсии от этого повысятся? Нет. И это понимаю не только я. Поэтому завтра мы увидим не народный протест, а бунт Андрея Галицкого и маргинальных организаций, собирающих на свои встречи по 20 человек. Опытная Тимошенко решила в этом палеве не участвовать», – написал блогер. Он добавляет, что нельзя собрать Майдан без Майдана, народ никогда не выйдет за интересы популистов, он выйдет только за свои.