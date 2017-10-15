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Политолог: совсем скоро в Украине действительно появятся нормальные консерваторы и либералы

Политолог: совсем скоро в Украине действительно появятся нормальные консерваторы и либералы
Как передает replyua.net, во Львове правые националисты подрались с левыми националистами: «Карпатская Сечь» - с «Автономным сопротивлением».

Комментируя информацию, украиснкий политолог и блогер Алексей Голобуцкий в своем блоге пишет о том, что он еще в 1996 году писал в своих монографиях, что «правую» и «левую» ориентацию партийной идеологии определяет не национализм, а чисто экономические моменты. По мнению политолога, националисты могут быть «правыми» и «левыми». Все знают о «национал-социалистах», и они отнюдь не «правые» и сама Марин Ле Пен, немецкий АФД – также типичные левые националисты, хотя по факту просто кремлевские заробитчане. Правые могут быть и не националистами, а консерваторами, неоконсерваторами или зелеными. Хотя в мире зеленое движение практически приватизировано неомарксистскими структурами.

«Приятно видеть, что партийное движение в Украине, в конце концов, выходит из зачаточного состояния к чему-то приличному и более идеологическому. Так у нас совсем скоро действительно появятся нормальные консерваторы и либералы», – резюмировал Голобуцкий.
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