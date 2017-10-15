Игорь Черный: истинное лицо «Свободы» – это ее история. Донбасс и Крым – в оккупации. Миссия выполнена на отлично

Народ возмущен поведением нардепа-свободовца Юрия Левченка, который поджег дымовую шашку в зале Верховной Рады, люди ждут осуждения от «Свободы», но его не будет. Это стиль партии «Свобода». Как сообщает replyua.net, такое мнение на своей странице в соцсети Facebook высказал украинский блогер Игорь Черный.
Как пишет блогер, чтобы придать вес своим словам, он предлагает обратить внимание на историю. «Партия «Свобода» – это львовский проект, где только одних ОУН было шесть штук, где националистических партий было более двух десятков и все друг друга называли предателями, а себя националистами», – написал Игорь Черный. По его словам, «Свобода» должна была стать платформой для объединения, но стала КГБешным средством для переучета всех недовольных. «Свобода» выполняла историческую миссию порученную старшими товарищами – на западных землях саму идею национализма довести до маразма и полного отрицания, а на востоке изображать страшного монстра фашиста и нациста.
«Вспомните истерики Фарион, бред Тягнибока, маразмы Илленка и всех остальных. Их задача – посеять страх и ужас, от которого, восточного идиота, мог спасти только Янукович с его Партией регионов», – отметил блогер. Он отмечает, что «свободовцы» миссию выполнили блестяще. Даже Крым еще пугали «бандерами». Вот такие у нас «патриоты», хотя за идеей национализма потянулись многие нормальные и адекватные люди. Патриоты – на фронте и помогают фронту, а эти ребята в мирных городах в вышиванках зарабатывают кремлевские деньги и продают Родину, которую другие защищают.