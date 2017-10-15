Блогер: «оппозиционеры» не учли одну деталь – только они сами несут ответственность за «титушек Порошенко»

Нет никаких сомнений в том, что так называемая «оппозиция» собирается 17 октября брать реванш за провальный политический сезон прошлой осени, когда их провокации так и не увенчались успехом. Сегодня, опять при финансовой помощи из Москвы будет осуществляться попытка дестабилизировать ситуацию в стране, в первую очередь не дать провести реформы. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер с ником Mason Lemberg.
По его словам, мотивы «оппозиционеров» крайне просты – это не «реформа» и не свержение власти. «Оппозиция», которая по уши погрязла в интригах и договоренностях с Кремлем никоим образом не угрожает власти. Главный мотив – запятнать власть кровью, поставить клеймо диктатора, сравнить Порошенко с Януковичем. Именно поэтому и собирают они титушек и их жертв за 180 гривен.
Блогер отмечает, что только «оппозиционеры» забывают про одну вещь: именно они, как организаторы, несут полную ответственность за «титушек Порошенко», которых они туда свезут и жертвах, которых они согнали 180 гривен. «Буду надеяться, что для некоторых персонажей это будут последние их движения в московском болоте, перед украинской или грузинской тюрьмой», – резюмировал блогер.