Юрий Бирюков: наша реальная проблема заключается в том, что часть нашего населения слишком любит цирк и еще зоопарк

Как передает replyua.net, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили вчера в Марьинке устроил фотосессию с бойцами Нацгвардии, после чего заявил, что министр обороны Степан Полторак лично обзванивал командование на передовой и угрожал лично «оторвать голову» каждому, кто осмелиться принять его. Как пишет в своем блоге военный волонтер, советник президента Украины Юрий Бирюков реальная проблема ведь не в том, что Саакашвили – клоун. «Клоун знает свое место, знает свою работу. Этот клоун знает то, что утром ему нужно одевать клоунский колпак и начинать клоунаду», – написал волонтер в Facebook.
По словам Бирюкова, наша реальная проблема заключается в том, что часть нашего населения слишком любит цирк и еще зоопарк. Вчера Саакашвили написал о том, что Степан Полторак лично обзванивает командиров частей. Во-первых, где и как провел время вчера министр обороны – видно, благодаря постоянным сюжета на ТВ. С 8 утра на мероприятиях, из Софиевского собора звонил, во время молебна или во время клятвы лицеистов или Саакашвили важнее, чем учения и передача техники в Житомире? «Вот так прямолинейно врать... Хотя о чем я, он же постоянно врет», – написал Юрий Бирюков.
Он отмечает, что Саакашвили не знает о том, что министр обороны Украины не управляет войсками, что для этого есть Генеральный штаб, а в АТО – штаб АТО. Саакашвили также не знает, что выкладывая фотографии бойцов НГУ странно писать про МО.