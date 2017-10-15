валюта
СпецтемаСМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Юрий Бирюков: наша реальная проблема заключается в том, что часть нашего населения слишком любит цирк и еще зоопарк

Юрий Бирюков: наша реальная проблема заключается в том, что часть нашего населения слишком любит цирк и еще зоопарк
Как передает replyua.net, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили вчера в Марьинке устроил фотосессию с бойцами Нацгвардии, после чего заявил, что министр обороны Степан Полторак лично обзванивал командование на передовой и угрожал лично «оторвать голову» каждому, кто осмелиться принять его. Как пишет в своем блоге военный волонтер, советник президента Украины Юрий Бирюков реальная проблема ведь не в том, что Саакашвили – клоун. «Клоун знает свое место, знает свою работу. Этот клоун знает то, что утром ему нужно одевать клоунский колпак и начинать клоунаду», – написал волонтер в Facebook.

По словам Бирюкова, наша реальная проблема заключается в том, что часть нашего населения слишком любит цирк и еще зоопарк. Вчера Саакашвили написал о том, что Степан Полторак лично обзванивает командиров частей. Во-первых, где и как провел время вчера министр обороны – видно, благодаря постоянным сюжета на ТВ. С 8 утра на мероприятиях, из Софиевского собора звонил, во время молебна или во время клятвы лицеистов или Саакашвили важнее, чем учения и передача техники в Житомире? «Вот так прямолинейно врать... Хотя о чем я, он же постоянно врет», – написал Юрий Бирюков.

Он отмечает, что Саакашвили не знает о том, что министр обороны Украины не управляет войсками, что для этого есть Генеральный штаб, а в АТО – штаб АТО. Саакашвили также не знает, что выкладывая фотографии бойцов НГУ странно писать про МО.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
17 окт 2017
6935

Журналист: только вдумайтесь, кто сегодня оказался под Радой, и с какими требованиями там стоит

Складывается ощущение, что под Верховной Радой стоят за отмену неприкосновенности здравого смысла. Ведь только вдуматься, кто там сегодня стоит с транспарантами – Пожарные Чернобыля, профсоюз

17 окт 2017
4344

Карпенко: организаторы «акции 17-го» – это не весь народ и поэтому не имеют права говорить за весь народ

Известный украинский блогер Богдан Карпенко в своем блоге пишет о том, что нашим дорогим известным «антикоррупционерам», «активистам», «журналистам», которые так активно эти дни манипуляциями

Последние новости

Політолог: пахне ще одним політичним провалом Кремля на європейському напрямку

Блогер: касові збори фільму українського виробництва перевершили всі сподівання

Національна поліція порушила провадження за фактом насильства щодо правоохоронців

Політолог: після цього ганебного інциденту будь-які сумніви у скасуванні депутатської недоторканості вважаю зайвими

Нардеп: від того, що я побачила, у мене перехопило подих

Блогер: все будет решено в конце 2018-го, а завершено в 2019-ом

Донік: справжній протест – це мовчазна і сувора готовність тисяч людей померти за свої принципи і переконання

«Батькивщина» и «Оппоблок» завалят законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Геращенко: чому «нові обличчя» української політики буквально отримують оргазм від приниження інших?

Сазонов: якщо наші шановні депутати згодні на скасуванні депутатської недоторканості, то я – ні

Политолог: на фоне сегодняшних протестов украинцам не помешало бы вспомнить несколько цифр

Блогер: дивіться неуки, зараз для вас росіянці та грузини зроблять революцію

Блогер: россияне в своих городах больше двух собраться на улице не могут, зато сегодня на украинцев с критикой накинулись

Романенко: сегодняшнего Саакашвили «породила» сама же власть

Климкин рассказал о влиянии Кремля на политику Венгрии

Ляшко обиделся, что его законопроект не захотели рассматривать

Блогер: ось вони, справжні патріоти

Письменник: не варто на своєму горбу забезпечувати клоунам доступ до бюджетних грошей

Я вимагаю від Порошенка рішення про екстрадицію: Міша, пора додому – політолог

Акция протеста под Радой: митингующие развертывают палаточный городок

 Новости за день