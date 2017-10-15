В Украине судья по-разному будет рассматривать дело какого-то забулдыги и Корбана, – блогер

Традиции постсоветской судебной системы – одна из существенных проблем, из-за которой тормозится судебная реформа. Это на Западе судья руководствуется исключительно принципом верховенства права. Украинский же, традиционно судит не просто по букве закона, а по его знакам препинания. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский общественный активист и блогер Карл Волох.
«Посмотрите, например, в американских фильмах, как жестко пресекает судья любые попытки сторон искусственно тянуть время или уводить в сторону процесс. Возможно ли такое в Украине? Да, если речь идет о рассмотрении дела забулдыги, укравшего в супермаркете бутылку водки. Но при рассмотрении дела человека, способного нанять приличных адвокатов, проявляемый судьей здравый смысл будет не просто основанием для отмены решения, но и, возможно, дисциплинарного воздействия», – написал Карл Волох.
Он отмечает, что примечательно, что многие проблемы, мешающие нормально функционировать судебной системе, со временем не только не решаются, но и усугубляются. В последних изменениях к КПК, принятых парламентом, ужесточили принцип территориальной подсудности для следствия. В результате, Печерский суд Киева будет теперь «обслуживать» восемь органов досудебного следствия. Иными словами, 60 тысяч ухвал на 10 судей за 9 месяцев окажутся не пределом, а приговоров мы теперь будем ждать уже не по 5-7 лет, а вечно, тем более, что в Генпрокуратуре на выходе еще под тысячу важных, общественно значимых дел – вдобавок к тем, по которым мы сейчас безрезультатно ждем приговоров.