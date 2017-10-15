Инициатива «Батькивщины» и «Оппоблока» оспорить в суде пенсионную реформу, как минимум странноватая, – политолог

Инициатива партий «Батькивщина» и «Оппозиционный блок» оспорить в Конституционном суде пенсионную реформу – не совсем понятная даже сточки зрения политтехнологов. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из украинских телеканалов отметила блогер и политолог Олеся Яхно-Белковская.
«Я, конечно, понимаю, что в прямые эфиры разных телеканалов обычно пишут или звонят те, кто критически настроен, но в реальной жизни – все абсолютно по-разному. Сегодня полдня занималась мелкими бытовыми вопросами. Несколько человек, которые, как это обычно бывает, просто подходят, чтобы о чем-то спросить, сказали, что не ожидали, что повышение пенсий правительством будет ощутимым. Правда, это были те, у кого большой стаж», – рассказала политолог.
По ее словам, конечно, не все довольны, как и закономерны и вполне справедливы вопросы с точки зрения самой реформы, солидарной и накопительной систем в том числе, но, все же, намерение отдельных партий обжаловать пенсионную реформу – странноватое, даже с точки зрения тех, кто не очень доволен и критичен.