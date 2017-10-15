Эксперт: если анархисты будут раздавать оружие, то я записываюсь на Т-84У «Оплот»

В нашей стране в последнее время немало появилось анархистов, которые считают, что сильную армию нам не надо, достаточно всем гражданам раздать оружие, как, например, есть в США и в нескольких других странах. Сторонники свободного пользования огнестрельным оружием считают, что никакая армия не сможет защитить народ, когда в дома украинцев постучится опасность. Как предает replyua.net, об этом на своей странице в соцсети Facebook размышляет украинский политический эксперт Валерий Пекар.
«Хорошая идея у наших анархистов, поэтому как будут раздавать гражданам оружие, то я записываюсь на Т-84У «Оплот», более одной штуки в одни руки не давать. На командира танка я не претендую, пусть другие берут управление тяжелой техникой в свои руки», – иронизирует Валерий Пекар.
По его словам, если же анархисты будут раздавать только пистолеты, то перед лицом агрессора есть ощущение какой-то незащищенности. «Если серьезно, 100 лет назад уже такое было. Чем закончилось, известно. Историю нужно помнить и делать правильную работу над ошибками», – резюмировал эксперт.