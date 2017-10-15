Журналист: «После миротворцев на Донбассе придется менять Конституцию Украины»

Украинцы могут неоднозначно воспринять идею о том, что после ухода российских войск с Донбасса иностранные миротворческие силы, согласно Минскому формату, станут гарантией безопасности коллаборантов, и в этом случае придется изменить украинскую Конституцию, благодаря чему пособники российских оккупантов будут баллотироваться на выборах в Украине.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказала Лариса Волошина, известная журналистка. «Если Россия выполнит свою часть Минских договоренностей и уйдет с Донбасса, мы должны выполнить свою часть. А это – политические изменения в Конституцию по части децентрализации. Тогда санкции с России будут сняты. А все проблемы по имплементации политической части Минских договоренностей лягут на плечи Украины», - считает Волошина.
По ее словам, она не считает, что Украина выиграет в деле санкций, как это предусматривает закон о реинтеграции. Журналистка подчеркнула, что Украина даст возможность РФ уйти с Донбасса, территория будет передана миротворцам, а потом на Донбассе пройдут выборы, и в регионе введут особый статус.