Журналист: «Прекрасная новость для любителей галлюциногенных грибов»

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своей колонке пишет о том, что специалисты из Великобритании сделали сенсационное открытие – по их словам, так называемые волшебные грибы (псилоцибиновые или галлюциногенные) прекрасно лечат даже тяжелые формы депрессии, информирует replyua.net.
«Их употребление разрывает в мозгу мысленные цепи, вызывающие у человека подавленное настроение, мании и прочие неприятные штуки. Мозг пациента просто «перезагружается» и на выходе вместо замученного страданиями и хандрой гражданина появляется его обновленная, пышущая энергией и оптимизмом версия», - отмечает Яковина. Однако, по его словам, ученые уже предупредили, что самолечение этими грибами невозможно сразу по несколькими причинам – это незаконно и очень сложно.
Яковина подчеркнул, что тем, кто страдает депрессией, можно посоветовать съездить в Голландию, где галлюциногенные грибы можно приобрести абсолютно легально, кроме того, в Голландии проживает множество специалистов, которые расскажут, как этими грибами нужно «лечиться».