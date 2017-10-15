Эксперт назвал главную тему встречи Суркова и Волкера

Владислав Сурков, помощник президента России, и Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине, встречались в Белграде для того, чтобы обсудить варианты вывода российских войск с восточных территорий Украины.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом рассказал Руслан Осипенко, эксперт-международник. «Ситуация в России не очень хорошая в преддверии выборов, она в глухом углу. Мне кажется, что переговоры Волкера и Суркова как раз идут на тему, как России выйти из этого глухого угла. Уже речь не идет о торге. Главная идея будет, как России сохранить лицо, чтобы она красиво ушла с Донбасса», - заявил Осипенко. По словам эксперта, Россия больше не может вести военные действия сразу в нескольких регионах, и ей нужно найти выход из сложной ситуации.
Эксперт отмечает, что РФ исчерпала ресурсы из-за того, что ведет войну по всем фронтам, она уже не может угрожать кому-то и, тем более, развязывать новые конфликты где-то. «Россия готовится к выборам и должна показать новую адженду населению, что что-то нужно менять. Да, телевидение в России говорит, что санкции нас только укрепляют, что мы выживем, но люди видят, что население беднеет, уменьшается зарплата», - добавил эксперт.