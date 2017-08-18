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Правозащитница: за Саакашвили стоит большая криминальная группа

Правозащитница: за Саакашвили стоит большая криминальная группа
Когда Михаил Саакашвили находился в должности президента Грузии, вся власть в стране принадлежала большой криминальной группировке.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявила Нана Какабадзе, известная правозащитница из Грузии, руководитель НПО «Бывшие заключенные за права человека». «Все окружение Саакашвили, все его правительство – это была криминальная группа, которая схватила власть в Грузии. Я не могу назвать их представителями власти, нет. Такой власти не существует нигде в мире!», - отметила Какабадзе. По ее словам, речь идет о криминальной группировке, которая удерживала власть в Грузии на протяжении девяти лет. Правозащитница при этом уверена, что и сейчас за экс-президентом Грузии стоит большая мафия, членами которой являются и граждане западных стран, и России.

По мнению Какабадзе, если такая мафия управляет Грузией или Украиной, то порядок не наступит никогда. «Мы все-таки надеемся, что Бог существует, и Саакашвили будет отвечать за все, что сделал в Грузии», - добавила правозащитница.
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