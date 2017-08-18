Гордон: воровство стало национальной идеей Украины

Сейчас вся Украина занимается воровством, и оно уже становится национальной идеей, - воруют не только чиновники и политики, но и самые обычные украинцы.
Как передает replyua.net со ссылкой на телеканал NewsOne, об этом заявил Дмитрий Гордон, известный журналист. «У нас страна занимается воровством! Я не хочу сказать, что вся, наверняка существуют люди, кому красть нечего. Если было бы что, они, возможно, тоже крали бы. Воровство – это зараза. Если не пресекать его в государственном масштабе – воровать будут все», - заявил Гордон. По словам журналиста, для искоренения коррупции и воровства в Украине, необходима воля высшего руководства, и ситуация кардинально изменится, если общество покажет свою нетерпимость к воровству, даже если речь идет о мелких кражах.
Гордон отметил, что чиновники и политики воруют по-крупному, а все остальные украинцы – все, что попадается под руку. При этом журналист добавил, что государство должно всерьез взяться за эту проблему и ужесточить наказание даже за мелкое воровство – к примеру, приговаривать к десяти годам тюрьмы, без права внести залог.