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Грицак: ФСБ России направила в Украину группы для убийства политических и общественных деятелей

Грицак: ФСБ России направила в Украину группы для убийства политических и общественных деятелей
Василий Грицак, глава СБУ, заявил о том, что ФСБ РФ отправила в Украину сразу три диверсионные группы, которые будут совершать теракты, а также готовить убийства украинских политиков и общественных деятелей. Как информирует replyua.net со ссылкой на УНИАН, такое заявление от Грицака прозвучало во время брифинга.

«ФСБ РФ продолжает направлять на украинскую землю диверсионные группы для совершения террористических актов на нашей территории. Главными целями являются стратегические объекты жизнеобеспечения, инфраструктуры, так же ставится цель - убийство отдельных общественно-политических деятелей», - заявил глава СБУ. Грицак при этом подчеркнул, что готовятся убийства самых известных личностей, и убийства не будут зависеть от политической позиции этих людей.

По словам Грицака, Служба безопасности успела предотвратить сразу несколько терактов за последние дни. В частности, в Харькове был задержан организатор диверсионной группы, который получил задание ликвидировать нескольких общественных и государственных деятелей Украины.
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