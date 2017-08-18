Клименко: чтобы показать рост ВВП, Гройсман манипулирует статистикой

Владимир Гройсман постоянно говорит о росте ВВП, но это фиктивные цифры, которые не соответствуют действительности. Как сообщает replyua.net со ссылкой на UBR, такое заявление прозвучало от Александра Клименко, бывшего министра доходов и сборов.
По его словам, ни о каком росте не может быть и речи, поскольку обнищание населения уже достигает 80 процентов, а премьер говорит о росте ВВП в 2,4 процента. Бывший министр отметил, что в развитых европейских странах рост ВВП сейчас составляет всего 0,5-0,6 процентов – в Германии и Франции. «То есть, по логике, плюс 2,4 процента должны были прийтись сугубо на внутреннее потребление (и накопление). Должны были вырасти реальные доходы населения, увеличиться производство услуг и товаров, пойти в рост строительство. Заметили ли это украинцы?», - подчеркнул Клименко.
По его словам, чтобы демонстрировать положительную динамику, украинское правительство манипулирует цифрами, а физические темпы роста производства в Украине теперь определяются «на глаз». Экс-министр добавил, что украинцы заметят рост ВВП, когда их доходы увеличатся, а жизнь улучшится.