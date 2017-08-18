Эколог: Киев попадает в рейтинг городов, непригодных для жизни

Вырубка леса в лесопарковых хозяйствах, расположенных в черте украинской столицы, сейчас достигает 16 процентов, и по этой причине, а также и из-за других факторов Киев совсем близок к тройке мегаполисов, которые считаются непригодными для жизни.
Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявил Владимир Борейко, директор Киевского эколого-культурного центра. Он прокомментировал выводы сотрудников издания Экономист, согласно которым украинская столица вошла в первую десятку худших мегаполисов для жизни. «Я согласен с такими выводами. За последние 5 лет Киев постоянно попадает в десятку худших городов Европы по уровню загрязненности. Под мудрым руководством заслуженного боксера Кличко Киев прекращается в непригодный для жизни город», - заявил Борейко.
По словам эколога, лес вырубают, климат меняется, и киевляне вынуждены все время находится в городе с очень загрязненным воздухом – стало много транспорта, температура повышается, зеленые зоны вырубают, и вместо них появляются новые здания. «Киев превращается в город, в котором будет невозможно жить, он постоянно движется к тройке лидеров этого рейтинга», - добавил эколог.