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Карл Волох: Миша – мощнейшее политическое животное, прирожденный пиарщик и популист

Карл Волох: Миша – мощнейшее политическое животное, прирожденный пиарщик и популист
Известный украинский блогер и общественный активист Карл Волох в своем блоге пишет о том, что он даже не пытался глубоко изучать информацию о махинациях Михаила Саакашвили с миллиардером Дональдом Трампом, именно поэтому не будет присоединятся к армии пинателей Саакашвили. В то же время Карл Волох подчеркивает, что у него нет ни чуточку сомнения в том, что трюк с трамповой башней в Батуми это дело рук Саакашвили.

«Мне и так известно, что Миша – мощнейшее политическое животное, прирожденный пиарщик и популист. Проблема моя с его деятельностью в Украине состоит лишь в том, что здесь кроме «свистка» он никакого иного результата не показал и тем даже дискредитировал свои реформаторские и антикоррупционные достижения в Грузии», – написал Карл Волох.

По его словам, правды ради нужно сказать, что вообще, политика – это в большой мере пиар. Стоит это понимать и не изображать из себя монашку и, если пиар-акция с участием Трампа, тогда всего лишь крупного бизнесмена, стоила миллион долларов, то обсуждать здесь можно лишь, насколько эффективно или неэффективно потрачены деньги, но никак не коррупцию.
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