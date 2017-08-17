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Журналистка рассказала, какой перформанс нас ждет 10 сентября в «Краковце»

Журналистка рассказала, какой перформанс нас ждет 10 сентября в «Краковце»
Известная украинская блогер и журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева в своем блоге пишет о том, что не позавидуешь тем отважным сторонникам товарища Саакашвили, которые будут пересекать пункт пропуска «Краковец» 10 сентября, устраивая перформанс «грузинскому реформатору». Руководитель пограничников Слободян уже внятно сказал, что Саакашвили культурно откажут в пересечении границы.

«У самого Саакашвили, надеюсь, хватит ума не повторять горький опыт Пшонки и Клименко, которые стреляли в донецком аэропорту и ломали рамки – все, чтобы убежать из страны в Россию. 10 сентября на загруженном и популярном «Краковце» нас ждет художественный перформанс. Саакашвили произнесет речь о блудном сыне и закрытой «шоколадным барыгой» двери – на фоне баннера «Вас приветствует Украина!», – написала журналист. Она подчеркивает, что не обойдется и без прямых включений всех каналов, на которых расскажут, как Порошенко использовал и списал со счетов Саакашвили, а тому ничего не оставалось делать, как податься в изгнание.

Марина Данилюк-Ярмолаева подчеркивает, что есть два момента в этой трагикомедии. Первый момент – это администрация президента историей с паспортом на время продлила существование Саакашвили, как политической фигуре, потому что после телеопыта на ZIK тот окончательно скис. Второй момент – у Саакашвили есть возможность повторить опыты Виктора Наворски с «Терминала», героя Тома Хэнкса, который через военный переворот в Кракожии должен был задержаться в нью-йоркском аэропорту и там учил английский, кадрил стюардесс и организовывал стартапы. По словам блогера, на «Краковце» есть симпатичные пограничницы, есть потребность в биотуалетах, продажах воды и пряников среди автомобилистов.
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