Журналист рассказал, как «малороссы» и ура-патриоты поддержат Путина за столом переговоров

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Известный украинский журналист и блогер Юрий Луканов в своем блоге пишет о том, что рано или поздно, но с россиянами разговаривать нам все равно придется. Никуда мы не денемся. Это суровые реалии: они наши соседи. Рано или поздно наши сегодняшние ссоры должны перерасти в диалог о том, что произошло.Журналист отмечает, что уже сейчас можно предположить, что найдутся «малороссы», которые будут танцевать гопак под дудку Кремля. В России будут охотно аплодировать, возможно, даже прекратят поучать нас с русским, как вторым государственным, но как только кто-то случайно заикнется об ответе на вопрос: кто виноват, кто заплатит за все содеянное не только юридически, но и материально, так сразу наши собеседники грозно нахмурят брови и скажут: «мы же братья». Самое главное, что найдется немало тех, кто их поддержит в Украине. При этом они будут кивать на Путина, который войск сюда не присылал, а воевали отпускники и донбасские шахтеры с металлургами. Скажут: суд же не довел противоположного.По словам блогера, с другой стороны, непременно появятся ура-патриоты, которые в любом движении будут видеть «зраду» и будут выдвигать в Москву такие требования, выполнить которые просто невозможно и вот такие деятели сойдутся в поединке между собой. «Между тем, рыбку во всей этой баламутной воде, как всегда, будут ловить те, кто эту войну с украинской стороны начинал и поддерживал, а остальные будут просто разводить руками и что-то плести о том, что нет на свете справедливости», – резюмировал Юрий Луканов.