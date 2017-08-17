Гордон: украинцы массово уезжают, нас осталось не больше 35 миллионов

Перепись населения в Украине не проводили очень давно, но даже, если ее проведут, данные будут неточными, и украинцы массово покидают страну. Как сообщает replyua.net со ссылкой на 112 Украина, об этом заявил журналист Дмитрий Гордон. По его словам, перепись не проводят, поскольку для этого нужны огромные средства, однако и без переписи можно сказать, что сейчас в Украине живут всего 30-35 миллионов граждан.
Журналист подчеркнул, что украинцы после окончания школы массово уезжают за границу, учатся там, но на родину уже не возвращаются. «У моего товарища дочка закончила школу. Спрашиваю: "Сколько осталось детей в Украине?" Оказалось, четыре из класса. Остальные в Польшу, Германию, Англию, Америку поехали поступать. А что это значит? Что они там и останутся. Потому что они посмотрят, что там спокойно, нет войны, лучше продукты, есть уважение к личности, не воруют», - рассказал Гордон.
По его словам, существует и другая очень серьезная проблема – из Украины уезжают врачи, причем в соседние страны, где они могут рассчитывать на более высокую зарплату.