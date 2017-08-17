Историк: Киев появился намного позже, чем принято считать

Владимир Вятрович, директор Украинского института национальной памяти, заявил о том, что Киев был основан не в 482 году, а намного позже, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«482 год как год основания Киева, очевидно, мифологизированная дата. 1500-летие Киева, которое отмечалось в 1982 году, было необходимо советской власти, чтобы противопоставить это усилиям украинских организаций за рубежом, украинской диаспоры, которая готовились к празднованию тысячелетия Крещения Руси в 1988 году», - заявил Вятрович. Он также отметил, что не может назвать точную дату основания города, поскольку не является историком, работавшим именно с этим вопросом, но может утверждать, что это 482 год – это даже не мифическая, а искусственная дата.
Напомним, что ранее директор Украинского института национальной памяти заявлял о том, что дата основания Москвы также является мифической. Кроме того, Вятрович уверен, что князь Юрий Долгорукий не является основателем Москвы. Напомним, что первое славянское поселение на территории современного Киева упоминается в истории в шестом веке. В 882 году Киев стал столицей Киевской Руси.