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СпецтемаТимошенко снова выбрала сторону Путина и РФ, – эксперт

С Эллеманом уже работают американские спецслужбы, расспрашивая, откуда у него появилась любовь к «Путинке», – блогер

С Эллеманом уже работают американские спецслужбы, расспрашивая, откуда у него появилась любовь к «Путинке», – блогер
Материал The New York Times за 14 августа 2017 года, в которой говорится про доставку двигателей для ракет КНДР из Украины и России вызвала большой резонанс. Главным информатором такой шокирующей новости выступил эксперт Международного института стратегических исследований в Америке Майкл Эллеман. Интересен тот факт, что российские спецслужбы опять прокололись не сумев избавиться от улик, которые свидетельствуют о связи товарища Иллемана с Москвой. Чего только стоит фото в соцсети Иллемана, где он с разрекламированной в России водкой «Путинка».

Как пишет в своем блоге украинский журналист и блогер Павло Правый, фото с отвратительной водкой «Путинка» – это лучшая характеристика для такого «эксперта», который уже, говорят, поудалял свои страницы в соцсетях. По мнению блогера, с Эллеманом уже предметно работают веселые парни с ЦРУ, выясняют, где и когда он успел полюбить любимый напиток Путина. На очереди, судя по реакции Госдепа – обладатели «журналистских премий» из The New York Times.

«На месте украинского руководства и «Южмаша» я бы продажной газетке впаял судебный иск на пару миллиардов в качестве компенсации за подрыв деловой репутацию компании и имиджа государства Украина», – резюмировал Павло Правый.
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