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Эксперт о Шабунине: непогашенная судимость – это невозможность баллотироваться в парламент и хороший крючок

Эксперт о Шабунине: непогашенная судимость – это невозможность баллотироваться в парламент и хороший крючок
Главе «Центра противодействия коррупции» Виталию Шабунину грозит пять лет тюрьмы за драку с блогером. Ему инкриминируют ч.2 ст.345-1 – нанесение телесных повреждений журналисту во время выполнения им законной профессиональной деятельности. Как пишет в своем блоге украинский политический обозреватель Тарас Загородний, если бы на месте Шабунина был какой-нибудь простой парень, который также стукнул того, кто ему не нравится, то уже давно бы оказался в СИЗО по «нанесению средней тяжести с отягчающими», но Шабунин у нас «антикоррупцинер» и у него множество защитников из числа грантоедов, ему можно.

По мнению эксперта, это еще одно подтверждение того, что грантоеды реально не собираются бороться с коррупцией, а хотят ее возглавить и жить в таком же феодальном обществе, где феодал может творить все что угодно – избивать людей, покупать квартиры на «мутные» деньги. В общем, начинающий Каськив, который был грантоедом из 90-ых, а закончил служением Януковичу.

Тарас Загородний вспоминает, что было время, когда и журналистов «Украинской правды» отказывались признавать журналистами и отказывали в аккредитации, требуя регистрации как СМИ и это их сильно возмущало. Теперь грантоеды при власти и начинают рассказывать, кто тут журналист, а кто – нет. Также, как и делал Янукович, когда ему были неприятны неудобные вопросы. Эксперт отмечает, что никто Шабунина сажать не будет, скорей всего условный срок ему светит, непогашенная судимость – это невозможность баллотироваться в парламент и хороший крючок.
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