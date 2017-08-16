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Блогер: Шабунин слабее Порошенко, как сам Порошенко и Коломойский когда-то были слабее Януковича

Блогер: Шабунин слабее Порошенко, как сам Порошенко и Коломойский когда-то были слабее Януковича
Известный украинский блогер Сергей Марченко в своем блоге пишет о том, что вся страна наблюдает за борьбой Шабунина с Порошенко, вроде бы нет весомых доказательств вины ни первого, ни второго, но эмоции зашкаливают. По мнению Марченко, чтобы победить Порошенко Шабунину и компании недостаточно быть честнее Порошенко, надо быть еще сильнее Порошенко и хитрее Порошенко.

Как пишет блогер, можно вспомнить опять-таки не всеми горячо любимого Арсения Яценюка, которого в свое время дразнил перед телекамерами морковкой Дурнев. Этот троллинг тогда показали по всем каналам, но злости Яценюка хватило лишь на некорректный намек, куда он запихнет журналисту морковку. Ошибка, но не фатальная. Шабунин же в похожей ситуации, когда его провоцировал журналист Филимоненко, допустил фатальную ошибку, когда ударил журналиста. С точки зрения человека, ставящего целью свергнуть власть – это проявление не силы, а слабости, неспособности контролировать даже самого себя. Что будет дальше? Друзья Шабунина говорят, что будет суд и его могут посадить на 5 лет. Естественно не посадят, хотя факт нападения на Филимоненко задокументирован и бесспорен. Могут вручить подозрение, могут надеть браслет, с очень невысокой долей вероятности могут дать условный срок. Это дело не для того, чтобы посадить Шабунина. Стоит задача высмеять и маргинализировать. Сначала по всем каналам расскажут с чего начался конфликт: с обвинений Филимоненко, что Шабунин не служил. Никого не интересует, какие у Шабунина веские причины не служить, зато все запомнят обвинение в «закосе» от армии. Потом будет суд, на него придут Мустафа, Лещенко и 50 человек друзей и знакомых. Это тоже прокрутят по всем каналам, чтобы показать уровень реальной поддержки Шабунина.

По словам Сергея Марченко, затем власть не посадит Шабунина и выставит всех алармистов смешными балаболами. Это многоходовочка, загоняющая протестное движение в маргинес энтузиазмом самих активистов. Чем больше будет шума вокруг процесса Шабунина, тем больше выгоды от него получит украинская власть. Самое удивительное, что сами активисты этого не понимают и результату предпочитают процесс – шумный, дерзкий, с молодыми красивыми лицами, но бессмысленный. «Шабунин слабее Порошенко, как сам Порошенко и Коломойский когда-то были слабее Януковича. Порошенко с Коломойским нашли способ обхитрить всесильного Януковича с диктаторскими полномочиями и взять власть. Найдет ли свой способ Шабунин? Этот процесс пока говорит об обратном», – подытожил блогер.
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