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Политтехнолог: правда в том, что со временем стену возводить придется на границе с Крымом

Политтехнолог: правда в том, что со временем стену возводить придется на границе с Крымом
Известный украинский политтехнолог Тарас Березовец в своем блоге пишет о том, что, когда проект «Стена» начинался в 2014 году, на волне острой фазы гибридной войны РФ против Украины, он воспринимался во многом как естественная реакция правительства на действия «зеленых человечков», захвативших Крым и развязавших войну на Донбассе. Правительство Арсения Яценюка одним из первых в Европе приняло правильное решение – оградить западную цивилизацию от российского авторитаризма, убежден Березовец.

По его словам, только после начала строительства «Стены» в Украине аналогичные инженерные сооружения было принято решение возвести в Латвии, Литве, Эстонии, Финляндии, Норвегии и Польше. Причем рассуждения на уровне, что возводимые в Украине противотанковые рвы или колючую проволоку российская армия преодолеет в течение нескольких часов, можно в той же мере отнести к реализуемым странам ЕС. Там зачастую ограничиваются обычной металлической сеткой, а никаких рвов нет и в помине.

По мнению политтехнолога, общество должно быть заинтересовано в максимально прозрачном расследовании злоупотреблений и хищений ни строительстве, но это никаким образом не должно дискредитировать саму идею отделения от РФ. В данном случае виноват не Яценюк, начавший проект, а чиновники, в отношении которых начато расследование. Россия заинтересована торпедировать процесс строительства, используя любые аргументы, но правда в том, что со временем, вполне возможно, придется пойти на строительство таких же инженерных сооружений на границе с временно оккупированным Крымом, где оккупационные власти сконцентрировали свыше 40-тысячную ударную группировку, угрожающую югу страны. Березовец подчеркивает, что никакие аргументы, что в Крыму остались наши граждане, не должны сбивать от основной цели – защитить от российской агрессии наших граждан на материке.
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