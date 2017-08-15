Дипломат: для Турции важна только торговля, ей плевать на принципы

Турция заняла весьма интересную позицию – министр иностранных дел заявляет о том, что Анкара не хочет санкций против Крыма, и вообще, Турция выступает против всех санкций, поскольку они ничего хорошего не приносят, но почему тогда турецкие власти в свое время ввели санкции против Кипра?
Как передает replyua.net, об этом дипломат Богдан Яременко пишет на своей странице в Фейсбуке. «Интересно, почему же тогда Турция не ведет диалог с Башаром Асадом или с курдами? Или почему сама ввела и соблюдает санкции против Кипра? Благо, что поиском внешнеполитических истин в Турции не слишком озабочены», - отметил Яременко. По его словам, можно открыто заявлять о том, что Турция плюет на все принципы, и для нее самое важное – это торговля с Россией.
Дипломат подчеркнул, что российские туристы вернулись на курорты Турции. Однако больше они не тратят столько денег, как раньше, поэтому сейчас Украина должна спокойно наблюдать за тем, как разворачивается торговая и экономическая дружба между Москвой и Анкарой.